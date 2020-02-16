الإسماعيلي يقتنص فوزاً صعباً أمام الرجاء فى ذهاب الدور قبل النهائي بالبطولة العربية

اقتنص الإسماعيلي المصري فوزاً صعباً 1 / صفر من ضيفه الرجاء البيضاوي المغربي اليوم الأحد 16-2-2020 على ملعب الإسماعيلية، في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأندية العربية (كأس محمد السادس للاندية الابطال).

وأحرز المحترف التونسي فخرالدين بن يوسف هدف الإسماعيلي الوحيد في الدقيقة 51 من ركلة جزاء، ليتأجل حسم التأهل للمباراة النهائية إلى لقاء الإياب الذي سيقام بملعب (محمد الخامس) في مدينة الدار البيضاء المغربية الشهر المقبل.

ويكفي الإسماعيلي التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف وحيد شريطة نجاحه في هز الشباك خلال مباراة العودة من أجل التأهل للنهائي ومواصلة حلمه في التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه، في المقابل، بات يتعين على الرجاء الفوز بفارق هدفين على نظيره المصري إذا أراد الصعود للنهائي.

يذكر أن الفائز من تلك المواجهة سوف يلتقي في النهائي مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين اتحاد جدة السعودي ومواطنه الشباب.

بداية قوية للرجاء

على عكس المتوقع، بدأت المباراة بهجوم من جانب الضيوف، حيث أضاع الرجاء فرصة محققة لافتتاح التسجيل مبكراً في الدقيقة السابعة، حينما تلقى لاعبه “سفيان رحيمي” تمريرة عرضية زاحفة من الناحية اليسرى من زميله بين “مالانجو”، ليسدد مباشرة من داخل منطقة الجزاء، دون مضايقة من أحد، لكنه أطاح بالكرة بعيداً تماما عن المرمى.

حاول الإسماعيلي الاستحواذ على الكرة وفرض سيطرته على اللقاء، لكن دون جدوى، في ظل العشوائية التي اتسم به أداء لاعبيه خلال بناء الهجمات، في الوقت الذي استخدم فيه الفريق المغربي سلاح الهجمات المرتدة.

ولم يتمكن لاعبو الفريقين من تهديد المرميين خلال الشوط الأول الذي جاء باهتا، لينتهي بالتعادل بدون أهداف.

أجرى الإسماعيلي تبديله الأول قبل انطلاق الشوط الثاني بنزول بيكيتي سيلفا بدلا من محمد بيومي.

نجح بيكيتي في تحريك المياه الراكدة في هجوم الإسماعيلي، حيث مرر كرة بينية ماكرة إلى محمد الشامي انفرد على إثرها بالمرمى في الدقيقة 48، ليسدد مباشرة من داخل المنطقة، لكن محمد بوعميرة أبعدها ببراعة.

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وجاءت الدقيقة 49 لتشهد حصول الإسماعيلي على ركلة جزاء، بعدما لمست الكرة يد حميد أحداد لاعب الرجاء داخل منطقة جزاء الفريق المغربي، ليلجأ حكم المباراة لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، التي أشارت إلى صحة قراره.

ونفذ فخرالدين بن يوسف الركلة بنجاح، بعدما وضع الكرة على يسار بوعميرة، الذي ارتمى في الناحية اليمنى، محرزا الهدف الأول للإسماعيلي في الدقيقة 51.

كثف الرجاء من هجماته في محاولة لإدراك التعادل سريعا، حيث تلقى بين مالانجو تمريرة أمامية، ليسدد من داخل المنطقة في الدقيقة 54، لكن محمد مجدي حارس مرمى الإسماعيلي أبعد الكرة لركنية لم تسفر عن شيء.

وأهدر فابريس نجوما فرصة محققة للرجاء في الدقيقة 59، حينما تلقى الكرة داخل المنطقة ليسددها في حراسة مدافعي الإسماعيلي، لكن محمد مجدي تصدى للكرة ببراعة، قبل أن يعود نفس اللاعب ويهدد مرمى أصحاب الأرض بتسديدة أخرى في الدقيقة 60، لكن مجدي واصل تألقه وأبعدها بصعوبة بالغة، لترتد الكرة إلى أحداد، الخالي من الرقابة، الذي سدد مباشرة لكنه وضع الكرة بعيدة تماما عن المرمى.

واصل الرجاء هجماته في ظل تراجع لاعبي الإسماعيلي للدفاع، حيث تابع مالانجو ركلة ركنية من الناحية اليسرى في الدقيقة 63، ليسدد ضربة رأس قوية غير أن مجدي أبعدها لركنية لم تسفر عن شيء.

أجرى الإسماعيلي تبديله الثاني في الدقيقة 66 بنزول محمد مخلوف بدلا من محمد صادق.

وأحرز الإسماعيلي هدفاً آخر في الدقيقة 68 لكن تم إلغائه بسبب وقوع لاعبه محمد هاشم في مصيدة التسلل وهو ما أكدته تقنية حكم الفيديو المساعد.

وأرسل عبدالرحيم الشاكير كرة عرضية من الناحية اليمنى في الدقيقة 78 لكن مجدي أبعدها بقدمه، لتصل الكرة إلى مالانجو، الذي حاول تسديد ضربة خلفية مزدوجة لكنه اصطدم في محمود عبدالعاطي لاعب الإسماعيلي، الذي أصيب جراء هذا الالتحام.

دفع الرجاء بتبديل آخر في الدقيقة 83 بنزول عبدالإله مدكور بدلا من حميد أحداد.

اتسمت الدقائق المتبقية من المباراة بالحذر من كلا الفريقين، حيث انعدمت الفرص الخطرة على المرميين، لينتهي اللقاء بفوز صعب للإسماعيلي 1 / صفر على الرجاء البيضاوي.