آرسنال يكتسح نيوكاسل برباعية نظيفة

حقق آرسنال فوزا مستحقا على مضيفه نيوكاسل 4-0 مساء الأحد، في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.



وأحرز أهداف آرسنال كل من بيير إيميريك أوباميانج (54) ونيكولاس بيبي (57) ومسعود أوزيل (90) وألكسندر لاكازيت (90+5).



وبهذه النتيجة، تقدم آرسنال للمركز العاشر برصيد 34 نقطة، مقابل 31 نقطة لنيوكاسل الذي استقر في المركز 12.



واعتمد آرسنال على طريقة اللعب 4-2-3-1، فوقف شكودران موستافي في عمق الخط الخلفي إلى جانب دافيد لويز، بإسناد من الظهيرين هكتور بيليرين وبوكايو ساكا.



وتواجد داني سيبايوس إلى جانب جرانيت تشاكا في خط الوسط، فيما قدم الثلاثي نيكولاس بيبي ومسعود أوزيل وبيير إيميريك أوباميانج، الدعم للمهاجم الصريح إيدي نكيتياه.



من جانبه، لجأ نيوكاسل إلى طريقة اللعب 5-4-1، فتكون الخط الخلفي من الخماسي فالنتينو لازارو وفيديريكو فرنانديز وجمال لاسيليس وكياران كلارك وداني روز.



ووقف كل من ميجيل ألميرون وألان سسانيت ماكسيمين على الجناحين، مقابل تبادل للمراكز بين نبيل بن طالب وشون لونجستاف في وسط الملعب، وراء المهاجم الصريح جويلينتون.



حصل نيوكاسل على فرصة افتتاح التسجيل في الدقيقة السادسة عندما حصل جويلينتون على الكرة في الناحية اليسرى، قبل أن يرسلها إلى الناحية المقابلة نحو لازارو الذي فشل في السيطرة عليها قبل أن يبعدها تشاكا على ركنية.



وفي الدقيقة 13، تدخل حارس آرسنال بيرند لينو لإنقاذ تسديدة مرتدة من الدفاع لنجم الوسط لونجستاف، وبعدها بدقيقتين تابع جويلينتون عرضية ماكسيمين بجانب القائم القريب، مهدرا فرصة تسجيل أخرى لفريقه.



ونفذ لونجستاف ركلة حرة لنيوكاسل فوق مرمى آرسنال في الدقيقة 21، وتبادل ساك الكرة مع سيبايوس، قبل أن يوجه كرة مقوسة مرت بجانب المرمى في الدقيقة 22.



عاد ساكا ليطلق تسديدة من خارج منطقة الجزاء مرت فوق المرمى بالدقيقة 27، وبعدها بست دقائق تلقى أوباميانج تمريرة بينية من أوزيل ليسدد كرة زاحفة تدخل الحارس مارتن دوبرافكا لإنقاذها.



واقترب نكيتياه من افتتاح التسجيل في الدقيقة 38، عندما تلقى تمريرة مميزة من سيبايوس، ليطلق تسديدة مقوسة سيطر عليها دوبرافاكا دون صعوبة، ونفذ بيبي ركلة حرة لآرسنال تألق دوبرافاكا مجددا في إبعادها بالدقيقة 42.







أضاع نكيتياه فرصة التقدم لآرسنال في الدقيقة 51 عندما أطاح تمريرة بيبي فوق المرمى من مسافة قريبة، قبل أن يفتتح أوباميانج التسجيل في الدقيقة 54، عدما تابع برأسه عرضية مميزة من بيبي داخل الشباك.



وسرعان ما أضاف آرسنال الهدف الثاني في الدقيقة 57، بعدما مرر ساكا الكرة من بين قدمي لازارو، ثم مرر الكرة إلى بيبي الذي تابعها من مسافة قريبة في المرمى.



لم يستثمر كلارك الفرصة المتاحة أمامه في الدقيقة 63 عندما أطاح بالكرة بعيدا عن المرمى، وأضاب أوباميانج عارضة مرمى نيوكاسل في الدقيقة 67.



ودخل إيزاك هايدن ومات ريتشي مكان لازارو وفرنانديز في تشكيلة نيوكاسل، قبل أن يطلق ماكسيمين تسديدة جديدة ارتدت من القائم في الدقيقة 77.



وانطلق نيوكاسل باحثا عن تقليص النتيجة في الدقائق العشر الأخيرة، ليدفع الثمن غاليا في الدقيقة الأخيرة، عندما انطلق بيبي بهجمة مرتدة وأرسل الكرة إلى الكازيت الذي بدوره ذهبته كرته إلى أوزيل الذي وضعها في الشباك، ثم ترك لاكازيت بصمته على أحداث اللقاء بالهدف الرابع في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، إثر تمريرة حاسمة من بيبي.





المصدر: موقع كورة