اونلاين | رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو بث مباشر رابط ماتش Real يلا شوت PLUS رابط مباراة ريال مدريد NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو بث مباشر رابط ماتش Real يلا شوت PLUS رابط مباراة ريال مدريد NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق أحداث المواجهة المثيرة بين ريال مدريد وسيلتا فيجو في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت مدينة أبوظبي، والثامنة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، وتقام المباراة على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل النادي الملكي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو:

يمكنكم متابعة البث التليفزيوني المباشر لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو اليوم الأحد، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، حيث تذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 3 بتعليق الجزائري (حفيظ دراجي)، كما يمكن مشاهدة المواجهة المرتقبة عبر بعض القنوات الأجنبية المفتوحة التي أعلنت اذاعة المباراة:

- Match Football 1

- Setanta Sports Euro Asia

- SuperSport 7 / HD

Advertisements

- Sport Klub 1 HD Slovenija

- Sport Klub 2HD Croatia

- beIN Sports HD 12 EN

- beIN Sports FR HD 2

- Sport Klub 2 Serbia

- LaLiga TV Bar