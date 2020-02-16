اونلاين | «اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو بث مباشر KOOORA يلا شوت NOW Real رابط مباشر ريال مدريد KORA ONLINE

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يالا كورة شاهد بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو اليوم الأحد 16 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الليجا، YALLA KORA ريال مدريد يستضيف سيلتا فيجو، بالدوري الإسباني.

كورة جول، حيث يدخل الميرنجي بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، المباراة وهو يسعى لتحقيق الفوز، وسط أرضه، وتحقيق نقاط المباراة الثلاث، KORA GOAL ريال مدريد يطمح لمواصلة صدارة الترتيب.

ويدخل سيلتا فيجو اللقاء أملًا في تحقيق المفاجأة وحصد نقاط المباراة لتدعيم موقفه بجدول التريتب، كورة ستار حيث سيكون سيلتا فيجو مطالب بتحقيق نتيجة إيجابية من أجل تعديل مركزه بالدوري، KORA STAR تابع أونلاين مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو بالدوري.

موعد مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو بالدوري

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وتُقام مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو بالدوري

كورة أونلاين حيث من المقرر إذاعة المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HD الناقل الحصري لمباريات الليجا، KORA ONLINE ريال مدريد يسعى لمواصلة النتائج المميزة.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 52 نقطة وبفارق الأهداف عن برشلونة صاحب الوصافة، فيما يأتي سيلتا فيجو بالمركز الثامن عشر بالدوري برصيد 20 نقطة، كورة فور جول مدريد يسعى لحصد ثلاث نقاط جديدة في مشوار الدوري، ريال مدريد يستضيف سيلتا فيجو، على ملعب سانتياجو بيرنابيو KORA4GOAL سيلتا فيجو ضيفًا على ريال مدريد بالليجا.

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