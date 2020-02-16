اونلاين | «شووت» NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو يلا شوت بث مباشر Hazard LIVE كورة ستار YALLAKORA رابط ماتش ريال مدريد

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يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد نظيره سيلتافيجو، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني الممتاز.

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موعد مباراة ريال مدريد وسيلتافيجو

يقام اللقاء بين ريال مدريد وسيلتافيجو عند الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر بتوقيت أبو ظبي، والثامنة بتوقيت جرينتش.

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ريال مدريد في آخر لقاء له حقق الفوز بنتيجة عريضة برباعية مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الماضية من الدوري الإسباني الممتاز، امام أوساسونا.

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واستطاع سيلتافيجو أن يحقق الفوز بثنائية مقابل هدف أمام إشبيلية ضمن منافسات الجولة الماضية من الدوري الإسباني الممتاز.

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يحتل ريال مدريد المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 52 نقطة، بعد أن خاض 23 مباراة، حقق الفوز في 17 منهم وخسر لقاء وحيد، وتعادل في 7 لقاءات، وسجل 44 هدف ودخل مرماه 14 هدف.

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ويتواجد سيلتافيجو في المركز الثامن عشر برصيد 20 نقطة، بعد أن لعب 23 مباراة، حقق الفوز في 4 لقاءات، وخسر 11 لقاء، وتعادل في 8 مواجهات، وسجل 19 هدف ودخل مرماه 32 هدف.

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القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وسيلتافيجو

تنقل المباراة بين ريال مدريد وسيلتافيجو ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز عبر قناة Bein sports Hd 3.