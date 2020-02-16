اونلاين | رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول هدف بنزيما الآن

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مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو بث مباشر| بث مباشر ريال مدريد اون لاين beIN Sport | يلا شوت ريال مدريد مباشر| كورة اون لاين الريال بث مباشر يوتيوب، حين يستضيف فريق ريال مدريد نظيره سيلتا فيجو، مساء اليوم الأحد الموافق 16 فبراير 2020، على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من الدوري الإسباني الممتاز.

موعد مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني KORA GOAL:-

تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، والساعة والثانية عشرة صباحا بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني KORA STAR:-

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تُنقل المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd 3، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

بث مباشر مباراة أشبيلية ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني:-

يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش ريال مدريد وسيلتا فيجو، كما يقدم موقع الخليج 365 الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني.

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