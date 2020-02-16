اونلاين | يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ريال مدريد اليوم Real

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بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو، عندما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيلتا فيجو ضيفًا ثقيلاً على نظيره ريال مدريد، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد الموافق 16 فبراير الجاري، في إطار منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز “الليجا”.

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حرصًا على مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو فور انطلاقها، نقدم لكم موعد المباراة حيث تنطلق مباراة أوساسونا ضد الريال، في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، والتاسعة مساءًا بتوقيت تونس، والثامنة مساءًا بتوقيت جرينتش.

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ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضد سيلتا فيجو حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة beIN SPORTS HD 3، في قمة منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإسباني، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة العالمية وخاصة الإسبانية.

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يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان لإستغلال الحالة المعنوية المرتفعة للميرنجي للظفر بنقاط المباراة، للحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، عن طريق تحقيق الفوز على سيلتا فيجو realmadrid ONLINE.

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نقدم لكم بث مباشر لمباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.

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يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry لمباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو، ويبدو أن المباراة لن تكون سهلة على ريال مدريد، نظرًا لقوة منافسه سيلتا فيجو الذي يمتلك العديد من العناصر المميزة.