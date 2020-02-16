اونلاين | «كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ريال مدريد II7SRY جول PLUS NOW

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كوول كورة مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني اليوم الأحد 16/2/2020

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Dawri plus، شاهد لقاء ريال مدريد اليوم، حيث يستضيف فريق سيلتا فيجو المتعثر بملعب سانتياجو بيرنابيو في العاصمة مدريد ضمن الجولة الرابعة والعشرون من الدوري الإسباني، حيث يسعى ريال مدريد للعودة للصدارة مرة أخرى، في ظل فوز برشلونة بالأمس على خيتافي.

Kora online، تذاع المباراة على قناة بي إن سبورت الثالثة وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت والثانية عشرة عند منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي ودبي، التاسعة بتوقيت تونس، الثامنة بتوقيت جرينتش.