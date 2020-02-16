اونلاين | كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف هازارد رابط ماتش الريال BEIN مجانا

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بث مباشر يلا شوت يستضيف نادي ريال مدريد KORA STAR نظيره فريق سيلتا فيجو، اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين KORA GOAL من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني الممتاز

مشاهدة مباراة ريال مدريد عبر بث يلا شوت وستلعب مباراة ريال مدريد KORA LIVE ضد نظيره سيلتا فيجو اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز KORA ONLINE في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني الممتاز

وتذاع مباراة ريال مدريد YALLA SHOOT ضد نظيره سيلتا فيجو على قناة BEIN SPORTS HD 3.

بث مباشر لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني الممتاز

ويقدم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة ريال مدريد ضد نظيره سيلتا فيجو اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة ريال مدريد ضد نظيره سيلتا فيجو اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

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مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو :

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ومن المتوقع أن يبدأ زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد اللقاء بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : تيبو كورتوا.

خط الدفاع : فيرلاند ميندي - سيرجيو راموس - رافائيل فاران - داني كارفخال.

خط الوسط : توني كروس - كاسيميرو - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - إيسكو.

خط الهجوم : كريم بنزيما.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإسباني الممتاز

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 52 نقطة، بينما يتواجد سيلتا فيجو في المركز الثامن عشر برصيد 20 نقطة.