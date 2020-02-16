اونلاين | بث مباشر مباراة إنتر ميلان ولاتسيو.. مشاهدة بي إن سبورت يوتيوب بدون تقطيع | BEIN Sport HD

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انتر ميلان ولاتسيو بث مباشر , الدوري الايطالي 2019/2020 مباراة انتر ميلان اليوم لوكاكو وكونتي مرحلة الاياب , في اطار قمة مباريات الدوري الايطالي اليوم من الاسبوع الرابع والعشرين سنكون علي موعد مع مباراة انتر ميلان ولاتسيو علي ملعب الاولمبيكو في العاصمة الايطالية روما.

مشاهدة مباراة انتر ميلان ولاتسيو بث مباشر 16-02-2020 السيريا

المباراة التي تحمل صراعين بين الفريقين في اطار صراعهما من اجل الحصول علي المركز الثاني ومواصلة المنافسة علي لقب الدوري مع يوفنتوس المتصدر الي جانب الاستعداد للمواجهة الهامة لكلا منهما في الدوري الاوروبي في نهاية الاسبوع الحالي.

بطاقة مباراة انتر ميلان اليوم اليوم

المناسبة : الدوري الايطالي 2020

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الدور : الثاني

الجولة : الرابعة والعشرون

الملعب : الاولمبيكو

اليوم : الاحد 16 فبراير 2020

الساعة : العاشرة الا ربع مساءا مساءا بتوقيت مصر والسودان

القناة الناقلة : بين سبورتس الرياضية

انتر ميلان الساعة 9.45 علي قناة 4