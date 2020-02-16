اونلاين | بث مباشر | مشاهدة مباراة الإنتر ولاتسيو في الدوري الإيطالي اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر | مشاهدة مباراة الإنتر ولاتسيو في الدوري الإيطالي اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستقبل لاتسيو فريق الإنتر في مباراة نارية بين الفريقين، وسيسعى لاتسيو إلى مواصلة سلسلة اللاهزيمة حيث لم يتذوق الفريق طعم الخسارة في 18 مباراة على التوالي في الدوري الإيطالي وبالتحديد منذ خسارته امام “الإنتر” في مباراة الدور الأول بنتيجة (1-0).

ويحتل فريق النسور المركز الثالث برصيد 53 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن “يوفنتوس” صاحب المركز الثاني، والمتصدر “إنتر”، فقد خاض الفريق 23 مباراة، حقق الفوز في 16 مناسبة وتعادل في 5 وخسر مبارتين فقط.

على الجانب الآخر يدخل الإنتر المباراة بشعار لا بديل عن الفوز حتى لا يفقد الصدارة، وسيحاول الفريق استعادة نغمة الانتصارات بعد الهزيمة التي تلقاها امام “نابولي” ضمن منافسات دور الـ4 من كأس إيطاليا بنتيجة (1-0).

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يذكر ان اخر 10 مواجهات بين الفريقين انتهت بتحقيق الإنتر الفوز في 4 مناسبات مقابل 3 لفريق لاتسيو فيما انتهت 3 مباريات بالتعادل.

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الإنتر – لاتسيو

???? ملعب الأوليمبيكو (روما – إيطاليا)

???? الدوري الإيطالي (الجولة الـ24)

⌚لم تبدأ بعد..(19:45 بتوقيت جرينتش)

انتر ميلان الساعة 9.45 علي قناة 4