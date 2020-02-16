اونلاين | بث مباشر | مشاهدة مباراة إنتر ميلان ولاتسيو اليوم 16/2/020 بالجولة 25 الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر | مشاهدة مباراة إنتر ميلان ولاتسيو اليوم 16/2/020 بالجولة 25 الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عشاق الكرة الإيطالية إلى ملعب أوليمبيكو من أجل مشاهدة مباراة إنتر ميلان ولاتسيو بث مباشر، حيث يستضيف لاتسيو نظيره إنتر ميلان مساء اليوم الأحد 16/2/020 في قمة مباريات الجولة 25 من منافسات دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، حيث ينافس الفريقين مع يوفنتوس بقوة على لقب الكالتشيو هذا العام، ويطمحان إلى تعزيز تقدمهم في جدول الترتيب.

سيكون بإمكانكم مشاهدة مباراة إنتر ميلان ولاتسيو بث مباشر اليوم عبر beIN SPORTS HD3 بصوت المعلق رؤوف خليف، حيث أعلنت شبكة بي ان بث مباشر مباراة انتر ولاتسيو

كما ونقدم لكم خدمة البث المباشر لمباراة إنتر ميلان ولاتسيو بعدة جودات، في حالة انقطاع البث يُمكنك تحديث الصفحة من جديد.

بث مباشر : انتر ميلان ضد لاتسيو

ويقدم انتر ميلان موسماً استثنائياً رفقة مدربه الإيطالي انطوان كونتي، وأصبح يشكل تهديد كبير على يوفنتوس في الصراع على اللقب، حيث يتصدر الإنتر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة، متفاوقاً بفارق الأهداف عن يوفنتوس صاحب الوصافة.

وتأتي هذه المباراة بعد فوز إنتر 4-2 في الديربي على جاره أي سي ميلان بالجولة الماضية، حيث قلب تأخره بثنائية إلى انتصار ثمين، يوم الأحد الماضي، استغل خلالها تعثر يوفنتوس أمام هيلاس فيرونا لينقض على الصدارة، ويسعى في مباراة اليوم ضد لاتسيو إلى حصد الثلاث نقاط للبقاء على رأس قمة الترتيب.

Advertisements

وتراجع مردود الفريق في اللقاء الأخير أمام نابولي في كأس إيطاليا، حيث خسر إنتر بهدف دون رد، حيث لم يأخذ مدرب النيرازوري هذه البطولة على محمل الجد، وكل اهتمامته تنصب نحو مسابقة الكالتشيو، وعليه سوف يلعب بكل ثقله أما لاتسيو للمحافظة على صدارته.

أما فريق لاتسيو الذي يعد مفاجأة الموسم في الدوري الإيطالي، رغم فارق الإمكانيات بينه وبين فريقي المقدمة، إلا أن أدائه المتميز جعله من المتنافسين على اللقب، حيث فاز النادي في 13 مباراة من أصل 15، ليكون على بعد نقطة واحدة من مركز الصدارة، حيث هذا التقدم الممتاز جعل لاتسيو يشكل تهديداً كبيراً للإنتر، فهو يراهن على سجله الرائع على ملعبه بالفوز في سبعة انتصارات، وفي حال تغلبه على ضيفه في مباراة الليلة سوف يتصدر الدوري الإيطالي.

موعد مشاهدة مباراة إنتر ميلان ولاتسيو

تقام مباراة إنتر ميلان ولاتسيو بث مباشر اليوم 16 فبراير 2020 في تمام الساعة 10:45 السعودية وقطر، 9:45 بتوقيت مصر وفلسطين والأردن ولبنان وسوريا، وسيتم نقل مباراة إنتر اليوم عبر قناة بي إن سبورت HD4 بصوت المعلق التونسي رؤوف خليف.

بث مباشر لإستضافة لاتسيو لفريق الإنتر في أهم مباريات اليوم الأحد 16-2-2020 في إطار منافسات الجولة الـ24 من مسابقة الدوري الإيطالي، بإدارة من الحكم الإيطالي “جيانلوكا روكي”.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 4 بتعليق التونسي المتميز “رؤوف خليف”، ستنطلق في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، على ملعب “الأوليمبيكو” بمدينة روما.

انتر ميلان الساعة 9.45 علي قناة 4