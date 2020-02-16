اونلاين | «كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو بث مباشر GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ريال مدريد مباشر NOW

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مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة نادي ريال مدريد نظيره فريق سيلتا فيجو اليوم الأحد 16 فبراير YALA SHOOOT PLUS في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من بطولة الدوري الإسباني KOORA ONLINE وسوف تكون تلك المباراة نارية بين الفريقين.

يلا كورة وكان الفريق الأبيض قد حقق الفوز في الجولة الماضية على حساب فريق اوساسونا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير YALA KOORA وعاد اللاعب البلجيكي ايدين هازارد لقائمة فريق ريال مدريد خلال تلك المواجهة وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة وغاب عن أثرها من المشاركة مع الفريق GOAL KOORA.

جول كورة ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الاسباني بالتقاسم مع فريق برشلونة الذي فاز على فريق خيتافي بالأمس بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد YALA LIVE ولكن يملك أبناء زين الدين زيدان مدرب الريال فرصة لتعزيز الصدارة بمفرده وتحقيق الفوز على فريق سيلتا فيجو COOL KOORA.

كورة أونلاين ولن يجازف زين الدين زيدان بالدفع بهازارد منذ بداية المباراة، وسيعطيه بعض الدقائق خلال اللقاء فقط من أجل الاستعداد لمباراة مانشستر سيتي في بطولة دوري أبطال أوروبا KOORA STAR مباراة نادي ريال مدريد ضد فريق سيلتا فيجو ويبحث أبناء زين الدين زيدان على تحقيق الفوز من أجل تعزيز صدارته لبطولة الدوري الاسباني KOORAHD.