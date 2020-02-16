اونلاين | يلا شوت مشاهدة مباراة إنتر ميلان ولاتسيو بث مباشر اليوم بتاريخ 16-2-2020 في الدوري الإيطالي kora live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت مشاهدة مباراة إنتر ميلان ولاتسيو بث مباشر اليوم بتاريخ 16-2-2020 في الدوري الإيطالي kora live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عشاق الكرة الإيطالية إلى ملعب أوليمبيكو من أجل مشاهدة مباراة إنتر ميلان ولاتسيو بث مباشر، حيث يستضيف لاتسيو نظيره إنتر ميلان مساء اليوم الأحد 16/2/020 في قمة مباريات الجولة 25 من منافسات دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، حيث ينافس الفريقين مع يوفنتوس بقوة على لقب الكالتشيو هذا العام، ويطمحان إلى تعزيز تقدمهم في جدول الترتيب.

سيكون بإمكانكم مشاهدة مباراة إنتر ميلان ولاتسيو بث مباشر اليوم عبر beIN SPORTS HD3 بصوت المعلق رؤوف خليف، حيث أعلنت شبكة بي ان بث مباشر مباراة انتر ولاتسيو

Advertisements

ويقدم انتر ميلان موسماً استثنائياً رفقة مدربه الإيطالي انطوان كونتي، وأصبح يشكل تهديد كبير على يوفنتوس في الصراع على اللقب، حيث يتصدر الإنتر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة، متفاوقاً بفارق الأهداف عن يوفنتوس صاحب الوصافة.

وتأتي هذه المباراة بعد فوز إنتر 4-2 في الديربي على جاره أي سي ميلان بالجولة الماضية، حيث قلب تأخره بثنائية إلى انتصار ثمين، يوم الأحد الماضي، استغل خلالها تعثر يوفنتوس أمام هيلاس فيرونا لينقض على الصدارة، ويسعى في مباراة اليوم ضد لاتسيو إلى حصد الثلاث نقاط للبقاء على رأس قمة الترتيب.انتر ميلان الساعة 9.45 علي قناة 4