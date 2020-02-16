اونلاين | رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو بث مباشر Real كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة الريال NOW

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KORA STAR بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو جودة عالية بدون تقطيع

KORA LIVE يستضيف ريال مدريد منافسه سيلتا فيجو BEIN SPORTS على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" KORA ONLINE BLS اليوم الأحد، YALLA SHOOT ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة KORA COOL الدوري الإسباني لكرة القدم YALLA KORA LIVE.

KOOORA GOAL موعد مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو

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KORA STAR BLS القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو

KORA ONLINE BLS وفي سياق متصل تنقل مباراة ريال مدريد ضد سيلتا YALLA SHOOT فيجو ضمن منافسات الجولة 24 YALLA KORA LIVE من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم KORA STAR BLS حصريا عبر شبكة "بي إن سبورتس" KORA COOL وتحديداً على قناة HD3، بتعليق صوتلي لحفيظ دراجي KORA LIVE .

YALLA KORA LIVE ترتيب ريال مدريد وسيلتا فيجو في الليجا

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BEIN SPORTS LIVE كان ريال مدريد أنهى الجولة السابقة متصدراً BEIN LIVE لجدول الترتيب برصيد 52 نقطة، YALLA SHOOT على بعد 3 نقاط عن برشلونة الثاني KORA ONLINE BLS تساوى في النقاط بالفوز على خيتافي KORA STAR BLS في الجولة 24، BEIN LIVE بينما يتواجد سيلتا فيجو KORA ONLINE BLS في المرتبة الـ17 برصيد 20 نقطة YALLA KORA LIVE (بعيداً عن منطقة الهبوط بفارق نقطتين فقط KORA ONLINE.

YALLA SHOOT تشكيلة ريال مدريد المتوقعة في مباراة اليوم ضد سيلتا فيجو

YALLA KORA LIVE ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الفرنسي KORA LIVE زين الدين زيدان BEIN SPORTS LIVE المدير الفني BEIN LIVE BLS لفريق ريال مدريد الإسباني KORA STAR BLS تشكيل الميرينجي YALLA SHOOT ضد سيلتا YALLA KORA LIVE فيجو كالتالي:-

حراسة المرمى : تيبو كورتوا

خط الدفاع : كارفاخال، رافايل فاران، راموس، ميندي

خط الوسط : كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش، فيدي فالفيردي

خط الهجوم : كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور.