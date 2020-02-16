اونلاين | «يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو بث مباشر Real LIVE رابط ماتش ريال مدريد بدون تقطيع جودة متعددة

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بث مباشر مباراة سيلتا فيجو وريال مدريد في الدوري الإسباني

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وعلى الجانب الآخر، لا يعيش سيلتا فيجو أفضل مواسمه حاليًا، حيث يأتي في مراكز الصراع على البقاء حيث أنه في المركز السابع عشر برصيد 20 نقطة ويُعاني من شبح الهبوط ولكن قد تكون مواجهة الملكي ميزة تمنحه اللعب بدون ضغوط وسط توقعات بأن يفوز نجوم الملكي بنتيجة كبيرة.

كما ستكون هذه المباراة بمثابة التحضير لمباراة مانشستر سيتي التي ستقام بعدها بأيام في بطولة دوري أبطال أوروبا وبالتالي فيسعى زين الدين زيدان المدير الفني للفريق لإراحة بعض النجوم من جهة وتجربة بعض الخطط الجديدة لمواجهة النادي الإنجليزي.

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* التشكيل المتوقع :

- من المتوقع أن يخوض ريال مدريد اللقاء بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : تيبو كورتوا

خط الدفاع : فيرلاند ميندي - ​إيدير ميليتاو​ - رافايل فاران - داني كارفخال

خط الوسط : فيديركو فالفيردي - كاسيميرو - توني كروس

خط الهجوم : إيسكو - إبراهيم دياز - كريم بنزيما

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