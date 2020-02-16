رياضة | مواجهة نارية مرتقبة لتليفونات بني سويف مع البنك الأهلي بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهة نارية مرتقبة لتليفونات بني سويف مع البنك الأهلي بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف الفريق الكروى الاول بنادى تليفونات بنى سويف نظيره فريق البنك الأهلى وذلك فى إطار ختام مباريات الاسبوع الخامس عشر لمجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني، في الثانية والنصف من عصر الاثنين بملعب استاد بنى سويف الرياضي .

تليفونات بنى سويف بقيادة مديره الفنى ابو العينين شحاته يسعى لاقتناص الثلاث نقاط خاصة فى ظل تحقيق الفريق السويفى نتيجة التعادل بمواجهتى الالمونيوم والفيوم بالجولات السابقة ، ويهدف التليفونات للإستمرار فى المنافسة على الصعود للدورى الممتاز .

ومن المحتمل عودة الثنائى احمد ابو رضا وأحمد النحاس لصفوف التليفونات.

فيما يدخل البنك الأهلى بقيادة مديره الفنى عيد مرازيق المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز لضمان صدارة المجموعة الأولى وزيادة فارق النقاط مع منافسيه بنى سويف والالمونيوم وشبان قنا .

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وحرص الجهاز الفني للتيفونات والبنك على حضور مباراة بنى سويف والالمونيوم بمدرجات ملعب استاد بنى سويف والتى أقيمت الأحد وانتهت بفوز بنى سويف بهدف نظيف.

وكان تليفونات بنى سويف قد ضم ثلاث لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية حيث عاقد مع أحمد حسن قادما من الشرطة المطروحى ومحمد كارم لاعب بترول اسيوط وأحمد شحاته لاعب ابو قير للأسمدة.

ويحتل تليفونات بنى سويف المركز الخامس بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى برصيد 21 نقطة، فيما يحتل البنك الأهلى المركز الاول برصيد 31 نقطة .

ترتيب المجموعة الأولى

1- البنك الأهلي 31 نقطة

2- بنى سويف 31 نقطة

3- الألومنيوم29 نقطة

4- شبان قنا 29 نقطة

5- تليفونات بني سويف 21 نقطة

6- البترول 21 نقطة

7-سوهاج19 نقطة

8- الإعلاميين 18 نقطة

9- المنيا 16 نقطة

10- الفيوم 14 نقطة

11- ديروط 8 نقاط

12- طهطا 7 نقاط