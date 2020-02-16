رياضة | لا تذهبوا بعيدا.. مشاهدة مباراة ريال مدريد VS سيلتا فيجو الآن (تغطية مباشرة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لا تذهبوا بعيدا.. مشاهدة مباراة ريال مدريد VS سيلتا فيجو الآن (تغطية مباشرة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إليكم رابط (يوتيوب) بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو KORA STAR| متابعة بث مباشر مباراة ريال مدريد اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري الاسباني (2019 – 2020)| شاهد كورة جول مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو KORA ONLINE| متابعة بث مباشر مباراة النادي الملكي في البطولة الاسبانية KORA LIVE.

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تقام مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت مدينة أبوظبي، والثامنة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، وتقام المباراة على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل النادي الملكي.

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متابعة بث مباشر (BEIN SPORTS LIVE) مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو| بث مباشر الدوري الاسباني YALLA LIVE:

سيكون البث التليفزيوني المباشر لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو اليوم الأحد، متاح عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، حيث تذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 3 بتعليق الجزائري (حفيظ دراجي)، كما يمكن مشاهدة المواجهة المرتقبة عبر بعض القنوات الأجنبية المفتوحة التي أعلنت إذاعة المباراة:

شاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو في الدوري الاسباني| مشاهدة بث مباشر KORA LIVE مباراة (زيدان) رابط شغال (كورة بس):

يسعي فريق ريال مدريد لتحقيق الفوز والابتعاد بصدارة الدوري الاسباني بعيدا عن غريمه برشلونة والذي تساوي معه في رصيد النقاط بـ 52 نقطة لكل منهما، ويتفوق النادي الملكي بفارق الأهداف، لكنه يريد الهروب بالصدارة بعيدا عن البرسا والاقترب من حسم لقب البطولة، شاهد بث مباشر مباراة REAL MADRIED كورة لايف على رابط بث مباشر شغال يلاشووت حصري، تابع البث المباشر لمباراة ريال مدريد بدون تقطيع على الاسطورة LIV7HD.