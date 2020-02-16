رياضة | مدرب أستون فيلا: الخسارة أمام توتنهام مؤلمة والـVAR أخطأ في حقنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب أستون فيلا: الخسارة أمام توتنهام مؤلمة والـVAR أخطأ في حقنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر دين سميث المدير الفني لأستون فيلا عن حرنه الكبير عقب الخسارة القاتلة على ملعبه أمام توتنهام بهدفين مقابل ثلاثة في الجولة التي أقيمت اليوم ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وقال سميث عقب نهاية المباراة :"إنها خسارة مؤلمة بسبب التوقيت الذي جاء فيه الهدف الثالث".

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وأضاف :"لأننا قدمنا أداءً جيدًا للغاية في رأيي، كان هناك قرار خاطئ في حقنا من الVAR مرة أخرى وهو أمر مخيب للآمال".

وتابع :"علينا معالجة الأخطاء التي نقع فيها، وبذل أقصى جهد في المباريات المقبلة التي سنخوضها".

وتجمد رصيد أستون فيلا عند ٢٥ نقطة احتل بهم المركز السابع عشر في جدول الترتيب.