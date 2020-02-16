رياضة | عودة هازارد.. زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد سيلتا فيجو.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عودة هازارد.. زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد سيلتا فيجو.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني تشكيل الميرينجي ضد سيلتا فيجو وذلك ضمن المباراة المقرر إقامتها بعد قليل على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" لحساب الجولة الـ24 من الليجا.

تشكيل ريال مدريد الرسمي

وشهد تشكيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الدفع بكافة القوى الهجومية للميرينجي المتمثلة في الثلاثي كريم بنزيما وجاريث بيل وهازارد ليصبح التشكيل كاملاً كالتالي:-

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حراسة المرمى : تيبو كورتوا

خط الدفاع : كارفاخال، رافايل فاران، راموس، مارسيلو.

خط الوسط : كروس، كاسيميرو، إيدين هازارد ، فيدي فالفيردي.

خط الهجوم : كريم بنزيما، جاريث بيل.

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