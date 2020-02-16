رياضة | أوزيل يزور الشباك للمرة الأولى بعد غياب 301 يوما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوزيل يزور الشباك للمرة الأولى بعد غياب 301 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن الدولي الألماني مسعود أوزيل لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي أرسنال في المساهمة بفوز فريقه على نيوكاسل يونايتد بأربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد لحساب مباريات الجولة الرابعة والعشرين من البريميرليج .

وكسر " عازف الليل " صيامة التهديفي بعد أن سجل الهدف الثالث عند حلول الدقيقة 90 حيث كتبت شبكة " سكاي سبورتس " العالمية في هذا السياق أن الهدف يعتبر الأاول للألماني مع الجانرز في البريميرليج منذ شهر أبريل عام 2019 .

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وأكملت الصحيفة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أن أوزيل خاض خلال تلك الفترة 25 مباراة كاملةً لم ينجح في زيارة شباك أي خصم من الخصوم التي واجهها رفقة ناديه الإنجليزي .

وأنهت الصحيفة أن نيوكاسل يعتبر هو أكثر الفرق التي سجل أوزيل في مرماهم بعد أن زار شباكهم في أربعة مناسبات كاملةً.