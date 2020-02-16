رياضة | عاجل.. بويول يحدد موعد إعتزال ليونيل ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بويول يحدد موعد إعتزال ليونيل ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال كارليس بويول قائد الفريق الأول لكرة القدم المعتزل بنادي برشلونة الإسباني اليوم الأحد إنه يفضل أن يعمل إدارياً عن العمل في مجال التدريب مستقبلاً .

وفيما يخص إمكانية ترشح حارس مرمى المنتخب الإسباني وزميله في اللاروخا إيكر كاسياس لرئاسة إتحاد الكرة المحلي قال بويول أنه لم يتحد معه بعد .

وفي تصريحات صحفية أدلى بها القائد المخضرم للفريق الكتالوني لصحيفة " ماركا " المدريدية أكد أنه برشلونة بخصوص رحيل ميسي ساتتبع نفس الفلسفة والمنهجية.

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وأردف " ليونيل عمر 32 عامًا الآن ويمكن لأي لاعب في العالم الإعتناء بنفسه ليستمر في الملاعب حتى سن الثامنة والثلاثين.

وأنهى" لماذا نتحدث عن برشلونة بدون ليونيل ميسي وهو مازال معنا ؟ كل ما يتعين علينا القيام به حالياً محاولة الفوز بأكبر عدد من البطولات قبل إعتزاله .