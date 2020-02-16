رياضة | بيبي يحصل على جائزة الأفضل في موقعة أرسنال ونيوكاسل يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيبي يحصل على جائزة الأفضل في موقعة أرسنال ونيوكاسل يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل الإيفواري نيكولاس بيبي لاعب أرسنال على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه اليوم أمام نيوكاسل.

وجاء فوز بيبي بجائزة الأفضل في مباراة الليلة بعدما طهر بمستوى مميز حيث سجل هدفا وصنع هدفين في اللقاء الذي حسمه أرسنال لصالحه برباعية نظيفة.

وحقق أرسنال فوزًا كبيرًا على ملعبه أمام ضيفه نيوكاسل بأربعة أهداف دون رد، في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".