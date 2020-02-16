رياضة | لاوتارو مارتينيز يقود إنتر ميلان أمام لاتسيو بالدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاوتارو مارتينيز يقود إنتر ميلان أمام لاتسيو بالدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب الأولمبيكو مباراة قوية تجمع بين لاتسيو صاحب الأرض والجمهور ونظيره إنتر ميلان ضمن مباريات الجولة ال 24 من بطولة الدوري الإيطالي، تحت قيادة الحكم جيانلوكا روكي.

وأعلن أنطونيو كونتي المدير الفنى للنيراتزوري تشكيل فريقه والذى جاء كالأتى :

حراسة المرمى : باديلي

خط الدفاع : فريج، جودين، سكرينيار

خط الوسط : كاندريفا، فيتشينو، بروزوفيتش، باريلا، يونج

خط الهجوم : لاوتارو مارتينيز، روميلو لوكاكو

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وجاء تشكيل أصحاب الأرض كالأتى :

حراسة المرمى : ستراكوشا

خط الدفاع : لويز، أتشيربي، رادو

خط الوسط : ماروسيتش، سافيتش، لوكاس، البرتو، جوني

خط الهجوم : كايسيدو، إيموبيلي

ويحتل إنتر ميلان المركز الثانى برصيد 54 نقطة بينما لاتسيو فى المركز الثالث برصيد 53 نقطة