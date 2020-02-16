رياضة | معلول: أتحدث كثيرا مع ساسي.. وهدفنا التتويج بالسوبر أمام الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معلول: أتحدث كثيرا مع ساسي.. وهدفنا التتويج بالسوبر أمام الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري لها طابع خاص كونها تجمع بين أكبر ناديين في مصر.

وأضاف معلول في تصريحات تلفزيونية: "نوجه الشكر لجمهور الأهلي على ثقتهم الكبيرة ودعمهم لنا، فهم بالنسبة لنا رقم ١، وليس رقم ١٢".

وتابع :"جمهور الأهلي يستحق منا الكثير، وهذا ما سنسعى له ونتمنى دعمهم لنا في السوبر المصري المقبل الذي سيقام بالإمارات".

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وأشار :"لا يوجد تحضير خاص لمباراة الزمالك، نستعد بكل قوة للمباراة مثل أي مباراة أخرى نخوضها".

وأوضح :"داخل النادي الأهلي نلعب دائما من أجل الفوز، ونسعى لتحقيقه، ونملك القدرة على ذلك".

وحول علاقته بمواطنه فرجاني ساسي لاعب الزمالك قال :"علاقة طيبة وهناك احترام متبادل بيننا، ونلتقي كثيرًا مع بعضنا بالقاهرة ولا نتطرق للأمور الكروية".