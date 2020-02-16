رياضة | تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام سيلتا فيجو.. بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو في الليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام سيلتا فيجو.. بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو في الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير للفني لريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة سيلتافيجو بعد قليل في الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

ويسعى الفريق الملكي لتحقيق الفوز في مباراة الليلة للانفراد بصدارة الترتيب، مستغلًا عاملي الأرض والجمهور، بعد فوز برشلونة أمس أمام خيتافي بهدفين مقابل هدف.

وجاء تشكيل ريال مدريد على النحو التالي :-

حراس المرمى : كورتوا

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خط الدفاع : كارفخال - فاران - راموس - مارسيلو

خط الوسط : كروس - كاسيميرو - فالفيردي

خط الهجوم : إيدين هازارد - جاريث بيل - كريم بنزيمة.

البدلاء :-

أريولا - ميليتاو - مودريتش - يوفيتش - إيسكو - ميندي - فينيسيوس جونيور.