رياضة | ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم الأحد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم الأحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن نادي أرسنال من الفوز على نظيره نيوكاسل يونايتد بأريعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ملخص مباراة آرسنال ونيوكاسل اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

وسجل أهداف نادي أرسنال الأربعة كل من بير أوباميانج في الدقيقة ٥٤ ونيكولا بيبي في الدقيقة ٥٧ ومسعود أوزيل في الدقيقة ٩٠ ولاكازيت في الدقيقة ٩٤.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز

وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي أرسنال إلى ٣٤ نقطة ليتواجد في المركز العاشر من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يقف رصيد نادي نيوكاسل يونايتد عند ٣١ نقطة ليتواجد في المركز الثالث عشر من جدول ترتيب الدوري.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

ويقدم لكم موقع "الخليج 365" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز عقب مباراة ارسنال ونيوكاسل اليوم:

١- ليفربول ٧٦ نقطة

٢- مانشستر سيتي ٥١ نقطة

٣- ليستر سيتي ٥٠ نقطة

٤- تشيلسي ٤١ نقطة

٥- توتنهام ٤٠ نقطة

٦- شيفيلد يونايتد ٣٩ نقطة

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٧- ولفرهامبتون ٣٦ نقطة

٨- ايفرتون ٣٦ نقطة

٩- مانشستر يونايتد ٣٥ نقطة

١٠- ارسنال ٣٤ نقطة

١١- بيرنلي ٣٤ نقطة

١٢- ساوثامبتون ٣١ نقطة

١٣- نيوكاسل يونايتد ٣١ نقطة

١٤- كريستال بالاس ٣٠ نقطة

١٥- برايتون ٢٧ نقطة

١٦- بورنموث ٢٦ نقطة

١٧- أستون فيلا ٢٥ نقطة

١٨- وست هام يونايتد ٢٤ نقطة

١٩- واتفورد ٢٤ نقطة

٢٠- نورويتش سيتي ١٨ نقطة