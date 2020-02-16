رياضة | أرسنال يقسو على نيوكاسل برباعية في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرسنال يقسو على نيوكاسل برباعية في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق أرسنال في تحقيق الفوز على حساب فريق نيوكاسل يونايتد بنتيجة أربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل اللاعب الجابوني ايميريك اوباميانج هدف فريق أرسنال الأول، بينما عزز نيكولاس بيبي الهدف الثاني للجانرز، وجاء الهدف الثالث عن طريق مسعود اوزيل في الدقيقة 89 من الشوط الثاني، واختتم الكسندر لاكازيت أهداف المباراة في الدقيقة 95 قبل نهاية المباراة.

وكان قد حقق فريق توتنهام هوتسبير فوزا صعبا مساء اليوم في إطار نفس الجولة على حساب فريق استون فيلا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ورفع فريق أرسنال رصيده إلى 34 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يحل فريق نيوكاسل يونايتد في المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة.