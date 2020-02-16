رياضة | وزير الرياضة يلتقي مع رئيس النادي المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يلتقي مع رئيس النادي المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى اليوم الأحد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع المهندس سمير حلبية رئيس النادي المصري البورسعيدي، وتناول اللقاء العديد من المحاور الهامة المتعلقة بالنادي المصري وكان في مقدمتها إقامة المباراة المقبلة التي سيخوضها النادي المصري ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية ووضع الحلول المقترحة والمناسبة لها.

وتطرق لقاء وزير الشباب والرياضة مع رئيس النادي المصري إلى الإجراءات الخاصة بالبدء في إنشاء الاستاد والتي تتم بالتنسيق مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ومختلف الجهات المعنية