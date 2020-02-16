رياضة | خطوة مفاجئة من الأهلي ضد بكاري جاساما قبل مواجهة صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة مفاجئة من الأهلي ضد بكاري جاساما قبل مواجهة صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنوي إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، للاعتراض على تعين الجامبي بكاري جاساما، حكمًا لمواجهة الفريق ضد صن داونز الجنوب إفريقي، في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

وسادت حالة من الغضب داخل أروقة القلعة الحمراء، عقب الكشف عن تعين جاساما، لمواجهة الإياب، وطالب عدد من الأعضاء باتخاذ الخطوات اللازمة للاعتراض.

ومن المقرر أن يدمج النادي الأهلي، شكواه ضد الحكم الجامبي، بفيديوهات وأحداث سيئة اتبعها ضد المارد الأحمر، في مبارياته التي أدارها خلال بطولات المواسم الماضية.

وكان الاتحاد الإفريقي، أعلن عن تعين الحكم بكاري جاساما لإدارة موقعة الأهلي ضد صن داونز، المقرر لها في جنوب إفريقيا، بإياب دور الثمانية لدوري الأبطال الإفريقي.

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وأعلن الكاف، عن تعين الحكم الكونغولي جان جاك ندالا نجامبو كحكم ساحة، في ذهاب دور الثمانية والتي ستقام في القاهرة لدوري الأبطال.

ويحل صن داونز الجنوب إفريقي، ضيفًا على الأهلي، مساء يوم 29 فبراير الجاري بالقاهرة، في ذهاب دور الثمانية، على أن تكون مباراة الإياب في 7 مارس المقبل، بجنوب إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، مساء يوم 20 من الشهر الجاري على ملعب محمد بن زايد بالإمارات ضمن منافسات كأس السوبر المصري.