رياضة | صحفي انجليزي: ليفربول يحسم موقف رحيل محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحفي انجليزي: ليفربول يحسم موقف رحيل محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الصحفي المقرب من نادي ليفربول جيمس بيرس أنه لا يوجد فرصة على الإطلاق لرحيل اللاعب الدولي المصري محمد صلاح أو النجم الدولي السنغالي ساديو ماني أو المهاجم الدولي البرازيلي روبرتو فيرمينو عن صفوف النادي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأضاف الصحفي الإنجليزي:" أي تحرك من جانب إدارة نادي ليفربول الإنجليزي نحو ضم مهاجم أو جناح خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة سوف يكون لإضافة المزيد من العمق والقوة للتشكيل وليس لتعويض رحيل أحد من الثلاثي".

وكانت العديد من التقارير الإنجليزية والأوربية أكدت رغبة نادي ليفربول الإنجليزي في ضم المهاجم الدولي الألماني فيرنر لاعب نادي لايبزيج الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بالإضافة إلي اللاعب الدولي الإنجليزي سانشو جناح نادي بروسيا دورتموند الألماني لتعزيز خط هجوم الفريق بالموسم الجديد.

يذكر أن نادي ليفربول حامل لقب بطولة دوري أبطال أوروبا يحتل حاليا صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد مرور 26 جولة من عمر البطولة الإنجليزية بفارق 26 نقطة عن حامل لقب البطولة مانشستر سيتي ليقترب الريدز من استعادة اللقب الغائب عن خزائن النادي لمدة 30 سنة.