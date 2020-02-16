رياضة | مفاجأة.. مانشستر سيتي يصدم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. مانشستر سيتي يصدم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت بعض المصادر الصحفية البريطانية الصادرة اليوم الأحد عن توجيه إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي لضربة موجعة فيما يخص الأندية الراغبة بضم الثنائي الإنجليزي رحيم سترلينج والبلجيكي كيفين دي بروين .

وكان الإتحاد الأوروبي " يويفا " قد فرض على السيتزينز عقوبة تقضي بحرمانه عامين من المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسمين المتتاليين بعد أن خرق قواعد اللعب المالي النظيف .

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وقالت صحيفة ذا صن البريطانية أن إدارة المان سيتي قد حددت السعر المبديء المطلوب دفعه في الثنائي حال إضطر الفريق لبيعهما وهو 180 مليون جنية إسترليني لكل واحد منهم .

ولن يقدر الريال من حيث المبدأ على دفع هذه الأرقام المطلوبة خاصة لانه المهتم الاول بالحصول على خدمات سترلينج الذي يمتلك حتى العام 2023 في عقده لكن إدارة العملاق الإنجليزي ستفكر في بيع نجوم الفريق في حالة رفض الطعن المقدم للمحكمة الرياضية .

وأنهى التقرير أن مانشستر يونايتد ايضاً يريد إستغلال الأموال من أجل الحصول على خدمات الثنائي وسيستغل في ذلك ما سيحصل عليه الشياطين الحمر من وراء بيع بوجبا والتي من الممكن أن تصل قيمة الصفقة وقتها إلى 100 مليون جنية إسترليني .