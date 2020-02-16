رياضة | أسطورة البرازيل مشيدا بنجم ليفربول: يستحق الكرة الذهبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسطورة البرازيل مشيدا بنجم ليفربول: يستحق الكرة الذهبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النجم الدولي البرازيلي السابق كافو في تصريحات صحفية اليوم باللاعب الدولي الإنجليزي ترنت ألكسندر أرنولد ظهير أيمن لاعب ليفربول.

وقال كافو:" أرنولد يذكرني بنفسي ويستحق الكرة الذهبية بالتأكيد فهو من بين الأفضل حول العالم في مركزه، لا شك في ذلك. إنه لاعب عظيم وأستطيع القول أنه يمتلك ذات المواصفات التي كنت أمتلكها لديه مقومات كبيرة. قوي ويمتلك مهارات كبيرة وبإمكانه دفع المباراة للأمام ويصنع الأهداف لليفربوللذلك، نعم. أرى الكثير من أوجه الشبه بيني وبينه وقتما كنت ألعب. أستطيع القول أنه يملك صبغة برازيلية في طريقة لعبه".

وأضاف الاسطورة البرازيلية:" نصيحتي له بسيطة، فقط استمر في فعل ما تقوم بفعله مثلما كان الحال خلال الأعوام الماضية. عليه عدم تغيير طريقة لعبه، حتى وإن ارتكب أي أخطاء، عليه المواصلة كما هو أظن أنه يملك ما يؤهله للفوز بالكرة الذهبية. علينا تغيير المفهوم السائد عن أحقية المهاجمين فقط في الفوز بهذه الجائزة".

واختتم اللاعب الدولي البرازيلي السابق تصريحاته قائلا:" يجب أن يرى الناس أن المدافعين مهمين للغاية مثلهم تمامًا مثل المهاجمين أرنولد يمتلك فطرة طبيعية للهجوم، وهي طريقة ليفربول كذلك. هذه سمة يجب ألا يفقدها مطلقًا، أما الجانب الدفاعي فهو مرتبط أكثر بتنظيم الفريق ككل".