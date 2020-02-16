رياضة | تعليق مثير من مورينيو على عقوبة مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق مثير من مورينيو على عقوبة مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير على أزمة مانشستر سيتي الأخيرة، وذلك بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم إيقاف النادي عن المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين قادمين.

وقال مورينيو في تصريحات صحفية: "لم أخسر دقيقة واحدة في تحليل ما يجب على اليويفا فعله، ويجب أن أسأل ما إذا كان الفريق الذي احتل المركز الثاني في عام 2018 سيكون بطلا نعم أم لا، حيث سيكون ذلك مثيرا للاهتمام، وأنا فقط أنتظر بهدوء".

وتابع: "‏لكن إذا تحدثنا عن فوائد العقوبة فصاحب المركز الخامس يتأهل لدوري الأبطال، وسنرى أين ننهي الدوري ربما السادس أو السابع أو أعلى لا أعلم".

وحقق فريق توتنهام هوتسبير فوزا صعبا على حساب فريق استون فيلا بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الفيلا بارك.