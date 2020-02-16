رياضة | مورينيو يكشف عن أزمة جديدة تواجه توتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورينيو يكشف عن أزمة جديدة تواجه توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير عن سبب صعوبة مباراة أستون فيلا اليوم التي حقق خلالها السبيرز الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الفيلا بارك.

وقال مورينيو في تصريحات صحفية : " لقد كان أداء اليوم جيدا مع بعض الأخطاء، وأداء ذي بداية سيئة وبداية جماعية سيئة أيضا، لكن أداء ذو عقلية رائعة وشخصية عظيمة ورغبة كبيرة في الفوز وكرة قدم رائعة".

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وأضاف : "‏أعتقد أنها أكثر مباراة خلقنا فيها فرص، وكان لدينا الكثير من الفرص للتسجيل، وليس فقط الفرصة التي تصل فيها بعض الأحيان إلى المرمى بينما الفرص للتسجيل، وكنت سأشكو الآن إذا كانت النتيجة 2-2 بعد أن أضعنا الكثير من الفرص".

وتابع: "‏المشكلة في سون ولوكاس أنهم يتعين عليهم لعب 90 دقيقة في كل مباراة، وإذا نفد الوقود فنحن في ورطة، وموقفهم تجاه الفريق أمر لا يصدق على الإطلاق يستمتعون في اللعب لصالح النادي وأنا سعيد للغاية بهم".