رياضة | سون يحفر اسمه بحروف من ذهب في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سون يحفر اسمه بحروف من ذهب في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الدولي الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبيرز في تخليد إسمه بحروف من نور بالبريميرليج بعد أن سجل هدفين لفريقه في شباك نادي أستون فيلا على ملعب فيلا بارك لحساب مباريات الجولة السادسة والعشرين .

ونشرت شبكة " سكواكا " الخاصة بالإحصائيات عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر تغريدة أفادت فيها بإن سون وصل إلى الهدف رقم 51 له في بطولة الدوري ليصبح اللاعب السادس في تاريخ السبيريز يصل لهذا الرقم .

فيما قالت شبكة " أوبتا " الخاصة بالإحصائيات هي الأخرى في نفس السياق أن سوت بات اللاعب الآسيوي الأول الذي يصل لمثل هذا الرقم من الأهداف "51" في تاريخ بطولة الدوري .

وساهم سون في وصول فريقه إلى النقطة رقم أربعين في المركز الخامس بعد أن حقق رجاء جوزيه مورينيو الفوز الثالث توالياً ليتمكنوا من تحقيق العلامة الكاملة في المباريات الثلاثة الأخيرة .