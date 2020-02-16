رياضة | منافسة إنجليزية قوية لضم نجم ريال مدريد في الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منافسة إنجليزية قوية لضم نجم ريال مدريد في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتعلت منافسة إنجليزية قوية في الساعات القليلة الماضية للتعاقد مع واحد من نجوم نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

أرسنال يستهدف ضم إيسكو

وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن نادي أرسنال الإنجليزي يريد التعاقد مع الإسباني فرانشيسكو إيسكو لاعب وسط نادي ريال مدريد في الصيف القادم.

كما أشارت الصحيفة إلى أن نادي تشيلسي هو الأخر يستعد لتقديم عرض لضم إيسكو في الصيف القادم لتدعيم مركز الوسط في الفريق.

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موقف إيسكو من الرحيل وقيمة التعاقد معه

وكشفت الصحيفة أن قيمة التعاقد مع فرانشيسكو إيسكو في الانتقالات الصيفية القادمة تبلغ حوالي 63 مليون جنية إسترليني.

وبحسب ما نشرته بعض التقارير الصحفية الإسبانية فإن إيسكو لا يمانع في الرحيل عن صفوف نادي ريال مدريد في نهاية الموسم الجاري بسبب قلة مشاركته مع الفريق ورغبته في خوض تجربة جديدة مع نادي أخر.

مشاركات إيسكو مع نادي ريال مدريد هذا الموسم

وقد شارك فرانشيسكو إيسكو في 24 مباراة حتى الآن مع نادي ريال مدريد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدفين فقط ولم يصنع أي أهداف.