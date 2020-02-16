شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يكتسح نيوكاسل برباعية في البريميرليج والان مع التفاصيل

الأحد 16 فبراير 2020 حقق أرسنال فوزاً كاسحاً على نيوكاسل يونايتد إستقر عند أربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد على ملعب إستاد الإمارات لحساب مباريات الجولة السادسة والعشرين من البريميرليج .

أحرز أهداف أصحاب الأرض بيير إيميريك أوباميانج في الدقيقة الرابعة والخمسين ونيكولاس بيبي في الدقيقة السابعة والخمسين والألماني مسعود أوزيل في الدقيقة التسعين وألكسندر لاكازيت في الوقت بدل الضائع . ورفع الجانرز بهذا الفوز رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 34 ليصل بها إلى المركز العاشر على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز فيما توقف رصيد نادي نيوكاسل عند النقطة 31 إستقر بها في المركز الثاني عشر .

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