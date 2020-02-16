السومة يعتذر لجماهير الأهلي ويتعهد بعودة النتائج الإيجابية

الأحد 16 فبراير 2020

تحدث الدولي السوري عمر السومة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي عن الأسباب التي أدت إلى تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة اليوم الأحد قبل المواجهة التي تنتظر فريقه يوم غداً ضد إستقلال طهران لحساب مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا .

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وفي المؤتمر الصحفي التقديمي الخاص باللقاء قال السومة أن الفريق تعرض لضغط مباريات كبير خلال الفترة الماضية والإصابات كانت لفترات زمنية طويلة ما جعل الفريق يتأثر على مستوى النتائج لكننا بالطبع جاهزون للقاء الغد .

وواصل تصريحاته أنه يجب التركيز داخل الملعب فقط والإبتعاد عن أي شيء متوقع حدوثه خارج المستطيل الأخضر خاصةً أننا سنواجه فريق قوي ويجب علينا التفكير في تحقيق الفوز لا شيء غيره لنواصل المشوار بنجاح في دوري أبطال آسيا .

وأنهى السومة أن الفريق سيلعب في الكويت على أرضنا والجماهير إستقبلتنا بصورة رائعة في المطار وهذا ليس غريب على أشقائنا بالكويت وأتعهد للجماهير بعودة النتائج الإيجابية مستقبلاً.