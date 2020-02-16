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ميونخ يسحق كولونيا ويستعيد صدارته البوندسليغا

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يحتفل لاعبو بايرن ميونخ بالفوز على كولنيا

أحرز بايرن ميونخ ثلاثة أهداف في أول 12 دقيقة مذهلة، ليفوز 4-1 على مستضيفه كولونيا الأحد، ويعود إلى صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وحافظ روبرت ليفاندوفسكي على معدل أكثر من هدف في كل مباراة هذا الموسم، عندما منح بايرن التقدم في الدقيقة الثالثة، ثم أضاف كينجسلي كومان وسيرج جنابري هدفين.

واختتم جنابري الأهداف في الدقيقة 65، وسجل مارك أوت الهدف الوحيد لكولونيا، الذي قدم أداء أفضل كثيرا في الشوط الثاني.

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ويملك بايرن، الساعي للقبه الثامن على التوالي في الدوري، 46 نقطة من 22 مباراة، متقدما بنقطة واحدة على رازن بال شبورت لايبزيغ، الذي تغلب 3-صفر على فيردر بريمن السبت.

ويأتي كولونيا في المركز 14 وله 23 نقطة متقدما بست نقاط على منطقة الهبوط.

 

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