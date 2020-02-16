شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اجتماع حلبية مع وزير الرياضة.. مباريات المصري على ستاد القاهرة أو السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا مع سمير حلبية، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، لمناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة الفريق البورسعيدي.

وكان مجلس إدارة المصري، هدد بخوض مباراة نهضة بركان المغربي المقبلة في المغرب، حال عدم الاستجابة لطلباته. طالع التفاصيل

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وتم الاتفاق خلال الاجتماع، على لعب المصري مبارياته ببطولة الكونفدرالية الإفريقية بحضور جماهيري، إما باستاد السلام بالقاهرة أو الجيش بالسويس على أن يحدد النادي الملعب الذي يفضل اللعب عليه خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأكد وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع أيضًا، على اقتراب وزارة الشباب والرياضة من البدء في أعمال تطوير استاد المصري خلال الفترة القليلة المقبلة.

ووجه سمير حلبية الشكر لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق وأشرف صبحي، على تفهمهما التام لكافة مطالب جمهور المصري وحرصهما على إقامة مباريات المصري بالكونفدرالية، بحضور جماهيري كبير.

وأوضح حلبية أن هذا يسهم في توفير المؤازرة الجماهيرية المطلوبة لفريق المصري خلال البطولة والتي يسعى الجميع داخل بورسعيد لحصد لقبها تحقيقا لطموحات الجماهير.