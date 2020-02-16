شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز أرقام مباراة أرسنال × نيوكاسل: الفوز الأكبر لـ«الجانرز» هذا الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سحق آرسنال ضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4-0 في مباراة جمعت بين الفريقين ضمن مباريات الجولة 26 من البريميرليج.

وحقق آرسنال أول فوز له في الدوري منذ بداية العام الجديد، وبالتحديد منذ فوزه في الجولة 21 على مانشستر يونايتد (2-0) في الأول من يناير 2020.

ولم ينجح آرسنال في كسر الحواجز الدفاعية لمنافسه في النصف الأول من المباراة، لكن الفريق افتتح التهديف مع بداية الشوط الثاني عن طريق الهداف الجابوني بيير إيمريك أوباميانج الذي سجل هدفه الخامس عشر في الدوري هذا الموسم.

وأظهرت الإحصائيات ان المهاجم الجابوني ومنذ أول مباراة له في البريميرليج (فبراير 2018) سجل 47 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو سجل تهديفي لا يفوقه خلال هذه الفترة سوى السجل التهديفي للنجم المصري وهداف ليفربول، محمد صلاح (49).

وعزز الإيفواري نيكولاس بيبي تقدم آرسنال بهدف ثاني من صناعة الجناح الإنجليزي الشاب بوكايو ساكا الذي صنع 8 اهدافه في مختلف البطولات مع آرسنال هذا الموسم، في سجل لم يحقق أكثر منه أي لاعب أخر في الفريق.

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وسجل صانع الألعاب الألماني مسعود أوزيل ثالث أهداف أرسنال في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني مسجلًا أول أهدافه بقميص الفريق منذ 301 يومًا.

وأوضحت الإحصائيات أن هدف أوزيل شهد 35 تمريرة بين جميع لاعبي آرسنال ال11 قبل أن يسجل الألماني الكرة في شباك الضيوف، وهو عدد التمريرات الأكبر الذي يتم قبل هدف في البريميرليج هذا الموسم.

وفي الوقت الضائع تمكن الفرنسي أليكساندر لاكازيت من تسجيل هدف رابع، ليتمكن من إنهاء حالة صيامه التهديفي الأسوأ له بقميص آرسنال، مسجلًا للمرة الأولى بعد 10 مباريات متتالية دون نجاح مع الجانرز.

وبهذا الفوز، حقق آرسنال أكبر نتيجة انتصار له في الدوري هذا الموسم، والأكبر منذ فبراير 2019 (5-0 ضد بورنموث).

وأرتقى آرسنال للمركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة بفارق 7 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.

ونجح آرسنال للمرة الأولى هذا الموسم من الحفاظ على نظافة شباكه في مباراتين متتاليتين في البريميرليج هذا الموسم (0-0 ضد بيرنلي، 4-0 ضد نيوكاسل).