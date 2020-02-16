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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ناقد سعودي ينتقد العنصرية في الكرة السعودية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020
قال الإعلامي الرياضي السعودي وليد الفراج، إنه تابع ما أُثير منذ مباراة النصر والشباب في الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، حول حضور الآسيويين لمشاهدة المباراة من المدرجات، متسائلًّا: هل هو عيب أو ممنوع أن يحضر غير سعوديين مباريات الدوري؟
وأوضح الفراج أنه إذا كان حضور الأجانب لمباريات الدوري غير ممنوع، فهل لو أي نادٍ وجَّه دعوة إلى إحدى الشركات الأمريكية أو الإنجليزية ووفر لهم حافلات وحضر منهم مئة أو أكثر، فهل تعتبر تلك البادرة فضيحة على النادي؟
وانتقد الفراج العنصرية التي يمارسها البعض ضد الآسيويين قائلًّا: «لدينا مشكلة كبيرة لأنهم آسيويين، فهناك إناس لهم نظرة لا تتفق مع أي زمن، لو كان الجمهور أوروبي نعجب بهم، ولو آسيويين، أو بنغلاديشيين نقول إنهم يستأجرون جمهور».
وأعرب الفراج عن آسفه من هذه الأمور مشيرًّا إلى أن: «المعايير مقلوبة وتغريدات البعض تعزز من نظرة الاستعلاء على هؤلاء لأنهم عمال.. والبعض عندهم شوفة نفس».
الجدير بالذكر أن المباراة التي جمعت النصر مع الشباب، في ديربي الجولة الثامنة عشر، قد انتهت بفوز الأصفر في مباراة مثيرة.
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