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بولندي لأتلتيكو وليفربول وإسباني لدورتموند وجيرمان

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بولندي لأتلتيكو وليفربول وإسباني لدورتموند وجيرمان
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- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ برلين

يتولى الحكم البولندي سيمون مارتشينياك إدارة مباراة أتلتيكو مدريد الإسباني مع الإنجليزي غدا في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسبق لمارتشينياك إدارة مباراة كأس السوبر الأوروبي في 2018 والتي انتهت بفوز أتلتيكو على 4 -2.

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كما شارك مارتشينياك في إدارة مباراة أخرى لأتلتيكو، حيث قام بدور الحكم الرابع خلال فوز الفريق الإسباني على أولمبيك مرسيليا الفرنسي بثلاثية بيضاء في نهائي الدوري الأوروبي 2018.

على الجانب الأخر يدير الحكم الإسباني انطونيو ميجيل لاهوز مباراة بوروسيا دورتموند الألماني مع باريس سان جيرمان الفرنسي غدا الثلاثاء.

ويقود لاهوز خامس مباراة له في نسخة العام الحالي لدوري الأبطال.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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