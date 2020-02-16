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بولندي لأتلتيكو وليفربول وإسباني لدورتموند وجيرمان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ برلين

يتولى الحكم البولندي سيمون مارتشينياك إدارة مباراة أتلتيكو مدريد الإسباني مع ليفربول الإنجليزي غدا في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسبق لمارتشينياك إدارة مباراة كأس السوبر الأوروبي في 2018 والتي انتهت بفوز أتلتيكو على ريال مدريد 4 -2.

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كما شارك مارتشينياك في إدارة مباراة أخرى لأتلتيكو، حيث قام بدور الحكم الرابع خلال فوز الفريق الإسباني على أولمبيك مرسيليا الفرنسي بثلاثية بيضاء في نهائي الدوري الأوروبي 2018.

على الجانب الأخر يدير الحكم الإسباني انطونيو ميجيل لاهوز مباراة بوروسيا دورتموند الألماني مع باريس سان جيرمان الفرنسي غدا الثلاثاء.

ويقود لاهوز خامس مباراة له في نسخة العام الحالي لدوري الأبطال.