تعادل أشبيلية وإسبانيول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - مدريد
خيم التعادل 2-2 على مباراة أشبيلية وضيفه إسبانيول أمس في الجولة الـ24 من الدوري الإسباني.
سجل لأشبيلية لوكاس أوكامبوس في الدقيقة 15، ولإسبانيول أدريان بلازكيز في الدقيقة 35.
وشهدت المباراة طرد لاعب إسبانيول فيكتور ماتا في الدقيقة 69.
ورفع أشبيلية رصيده إلى 40 نقطة في المركز الرابع، كما رفع إسبانيول رصيده إلى 19 نقطة في المركز الـ19 قبل الأخير.
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