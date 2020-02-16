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طاقم نرويجي لمباراة السوبر المصري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - القاهرة

أعلنت لجنة الحكام الرئيسة بالاتحاد المصري لكرة القدم أمس عن تعيين طاقم تحكيم نرويجي، بقيادة سيفين أودفار موين، لإدارة مباراة الأهلي والزمالك، المقرر لها الخميس المقبل، بكأس السوبر المصري، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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وذكر اتحاد الكرة المصري في بيان رسمي اليوم أن الطاقم يعاونه كل من سيفين أودفار موين، المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكما رابعا.

ويتولى مسؤولية تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، الكرواتيان جوران جابريلو «حكم رئيسي»، وميرو جرجيتش «حكم مساعد».

ويلعب الأهلي المباراة بصفته حاملا للقب بطولة الدوري المصري في الموسم الماضي، فيما يشارك الزمالك في اللقاء بعد حصوله على لقب كأس مصر.