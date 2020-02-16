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الجولة الـ18 تقيل مدربين وتظهر حكمين محليين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سليمان الجابري - الدمام

احتدمت المنافسة بين قطبي الرياض الهلال والنصر على صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مع نهاية الجولة الـ18، فيما اشتعل الصراع في المراكز الأخيرة بين أندية الفتح والعدالة وضمك والاتحاد بعد خسارة الأخير على أرضه وبين جماهيره من ضمك الذي اقتنص فوزا مهما بهدفين لهدف قلص به الفارق مع الاتحاد إلى 5 نقاط.

واصل الهلال التحليق في صدارة الدوري برصيد 41 نقطة بعد أن عاد من المجمعة بفوز ثمين أمام الفيحاء بهدف مدافعه محمد البريك، ليبقى متصدرا بفارق 3 نقاط عن أقرب مطارديه النصر قبل مواجهته المقبلة أمام الاتحاد العائد من المغرب ببطاقة الترشح إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية.

وفي قمة الوسطى، قلب فريق النصر الطاولة على مستضيفه الشباب بعد أن تمكن من تحويل خسارته بفارق هدف إلى فوز مثير 4-2 في الرمق الأخير من مجريات المباراة بفضل تدخلات مدربه البرتغالي فيتوريا.

واقتنص ضمك فوزا غاليا من مستضيفه الاتحاد 2-1 ليعيده من جديد لدوامة الخسائر، وتسببت هذه الهزيمة في إقالة المدير الفني للاتحاد، الهولندي تين كات من منصبه بعد 3 أشهر فقط قضاها في تدريب الفريق.

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ومثلما تسبب في إقالة مدرب الأهلي الأسبق برانكو إيفانكوفيتش، تسبب الوحدة مجددا في إقالة المدرب كريستيان جروس من منصبه بعد أن تمكن فرسان مكة من تكرار ما فعلوه بالدور الأول، حيث ألحقوا بالأهلي الهزيمة الثانية، علما بأن الوحدة فاز ذهابا بجدة 2-1 وإيابا بملعبه 2-0.

وعمق الحزم جراح مستضيفه الاتفاق عندما تغلب عليه في أرضه بين جماهيره بثلاثية ليشعل فتيل الخلاف من جديد بين جماهير فارس الدهناء ومدرب الفريق الوطني خالد العطوي الذي أصبح مهددا بالإقالة في ظل المطالبات الجماهيرية الملحة بضرورة التغيير قبل فوات الأوان.

ولم يفلح العدالة في الخروج من دائرة الخطر بعد أن فرط في الانتصار على ضيفه التعاون في المباراة التي شهدت ظهور المهاجم نايف هزازي للمرة الأولى هذا الموسم، حيث انتهى بالتعادل 0-0.

في بريدة تقدم الرائد للمركز الخامس بسلم الترتيب العام للدوري بعد أن حقق فوزا مهما هو التاسع له هذا الموسم على فريق أبها الذي تلقى خسارته التاسعة.

وشهدت مواجهة الفتح والفيصلي احتجاجا واسعا من إدارة الفتح نتيجة الأخطاء الكوارثية حسب وصف رئيس النادي سعد العفالق التي ارتكبها حكم اللقاء سلطان الحربي وتسببه في إدراك الفيصلي هدف التعديل.

أرقام من الجولة