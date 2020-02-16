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العقوبات تلاحق السيتي بجانب استبعاده من أبطال أوروبا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - مانشستر

قالت تقارير صحفية في ألمانيا أمس أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم مهدد بالتعرض لعقوبات أخرى بعد استبعاده من دوري أبطال أوروبا حتى عام 2022.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أعلن الجمعة الماضي، حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في أي بطولة أوروبية خاصة بالأندية خلال الموسمين المقبلين مع تغريمه 30 مليون يورو.

وذكر يويفا في بيان نشره على موقعه الالكتروني على الانترنت أنه قرر تغريم مانشستر سيتي 30 مليون يورو بسبب انتهاكات خطيرة للوائح اللعب المالي النظيف، بالإضافة لمنعه من المشاركة في أي بطولات أوروبية خاصة بالأندية في الموسمين المقبلين.

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وقرر سيتي الاستئناف أمام المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) أملا في إلغاء ما وصفه النادي «بالإجراءات المجحفة».

وحسب هذه التقارير، فإن ميزانيات النادي في الفترة الزمنية المثيرة للجدل بين عامي 2012 و2016 ستتم مراجعتها بشكل أدق من قبل الدوري الإنجليزي.

وكتب الموقع الالكتروني لمحطة بي بي سي أنه على الرغم من اختلاف قواعد اللعب المالي النظيف لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والدوري الإنجليزي «فهما قريبان من بعضهما بشكل كاف لإعطاء انطباع بأنه إذا انتهك سيتي قواعد يويفا، فإن هذا يعد بمثابة انتهاك في الدوري الإنجليزي أيضا».

من جانبه، كتب الموقع الالكتروني لصحيفة إندبندنت البريطانية أنه من المحتمل سحب نقاط من رصيد سيتي موسم 2014، مما يعني احتمال سحب اللقب فى هذا العام إذا فتح تحقيق منفصل في إنجلترا، وأثبت أن السيتيزينز انتهك القواعد المالية.