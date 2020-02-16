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كاريلي مدربا للاتحاد مقابل مليون و600 ألف ريال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عمر أمانات - جدة

أنهى مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي إجراءات التعاقد الرسمي مع المدرب البرازيلي فابيو كاريلي لمدة موسم ونصف الموسم على أن يبدأ مهامه مساء اليوم.

وسبق لكاريلي التدريب في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي من خلال قيادة فريق الوحدة.

وسيتسلم كاريلي وطاقمه المساعد مبلغ مليون و600 ألف ريال حتى نهاية الموسم الحالي، حيث تتركز أهدافه في قيادة الفريق نحو مراكز الدفء في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وكان المدرب الجديد قد شاهد مواجهة الفريق أمام أولمبيك آسفي أمس الأول بإياب ربع نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية والتي حسمها الاتحاد بالفوز 1-0 والتأهل إلى الدور نصف النهائي، حيث وفرت الإدارة للمدرب مقصورة خاصة في الملعب لمتابعة اللقاء كاملا، وتدوين ملاحظاته وانطباعاته الأولية عن الفريق الذي سيتسلم تدريبه خلفا للمدرب المقال، الهولندي هينك تين كات.

وسيكون أمام كاريلي فرصة سانحة لتدوين اسمه ضمن المدربين الذين حققوا بطولات هامة في مسيرة النادي، وذلك من خلال المنافسة على اللقب العربي.

وستحدد اللجنة المنظمة للبطولة خلال اليومين المقبلين، موعد مواجهة الاتحاد والشباب ضمن نصف نهائي البطولة العربية، إضافة إلى تحديد الملعب الذي سيقام عليه اللقاء مع الأخذ في الاعتبار ارتباط الفريقين بمشاركتهما في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كاريلي المدرب رقم 5