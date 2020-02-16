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حضور ونقل كأس العرب للشباب مجانا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب لكرة القدم تحت 20 عاما، دخول الجماهير لمباريات البطولة دون مقابل، كما سمحت لجميع الدول العربية بنقل جميع مباريات البطولة تليفزيونيا بدون مقابل مادي.

وتنطلق البطولة اليوم في مدن الرياض والدمام والخبر، وتستمر حتى الخامس من مارس المقبل، تحت رعاية الاتحاد العربي لكرة القدم، بالشراكة مع معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة.

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وينافس على اللقب 16 منتخبا قسمت على 4 مجموعات، ويأتي ذلك ضمن اهتمامات الاتحاد العربي لتطوير بطولاته وتنمية مسابقات الفئات السنية للمنتخبات العربية خلال الفترة المقبلة.

مباريات اليوم

2:45م: العراق وتونس (المجموعة الأولى) بملعب سعود بن جلوي في الخبر

5:50 م: موريتانيا والكويت (المجموعة الأولى) بملعب سعود بن جلوي في الخبر

2:45م: المغرب والبحرين (المجموعة الثانية) بملعب نادي الرياض

6:00م: مدغشقر وجيبوتي (المجموعة الثانية) بملعب نادي الرياض

ذاكرة البطولة